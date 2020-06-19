Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G

В скором времени ожидается анонс относительно недорогого смартфона Motorola Edge Lite с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G). Информация о некоторых характеристиках устройства оказалась в распоряжении интернет-источников.

Сообщается, что «сердцем» аппарата послужит процессор Qualcomm. По всей видимости, будет задействован чип Snapdragon 765G, который объединяет восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G.

Пока нет сведений о параметрах дисплея и камер. Можно предположить, что размер экрана составит около 6,5 дюйма по диагонали, разрешение — Full HD+.

Смартфон якобы получит до 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 128 Гбайт. Устройству приписывают наличие мощной аккумуляторной батареи ёмкостью 4700 мА·ч.

Отметим, что в первом квартале текущего года, по оценкам Gartner, поставки смартфонов в годовом исчислении упали на 20,2 % — до 299,1 млн штук. Причина столь резкого сокращения заключается в распространении нового коронавируса, который спровоцировал закрытие салонов сотовой связи по всему миру.