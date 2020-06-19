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Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США

Очевидная связь с арабскими инвесторами не мешает компании Globalfoundries не только считаться американской, но и получать регулярные заказы на выпуск полупроводниковой продукции от местных оборонных компаний. В этом смысле Globalfoundries полезна не только наличием нескольких предприятий на территории США, но и своими давними технологическими связями с IBM.

Источник изображения: Skywater Technology

Источник изображения: Skywater Technology

Вчера был подписан меморандум о взаимопонимании с компанией SkyWater Technology, который сделает её партнёром Globalfoundries в обеспечении инфраструктуры, необходимой для удовлетворения оборонных заказов США. В 2017 году SkyWater отделилась от Cypress Semiconductor, чтобы заниматься контрактным производством полупроводниковой продукции. В прошлом году её достался контракт с Пентагоном на разработку и выпуск микросхем, способных противостоять воздействию радиации. Они должны найти применение как в военной технике, так и в космосе. Сумма контракта оценивалась в $170 млн.

Теперь SkyWater и Globalfoundries адаптируют свои технологические процессы таким образом, чтобы американские оборонные заказчики могли при необходимости воспользоваться производственными мощностями любой из них. Это не только повысит надёжность поставок, но и увеличит совокупные объёмы производства однотипной продукции.

Американские законодатели недавно выступили с инициативой создания фонда объёмом до $22,8 млрд для финансирования развития американской полупроводниковой отрасли. Возможно, часть этих средств достанется TSMC, которая намеревается построить в штате Аризона предприятие по контрактному производству 5-нм чипов. Предполагается, что основную часть клиентов этого предприятия составят именно представители оборонной сферы и разработчики критичных для национальной инфраструктуры компонентов.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: globalfoundries, cypress, полупроводники, торговая война
globalfoundries, cypress, полупроводники, торговая война
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