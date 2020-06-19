Смартфон Honor X10 Max с поддержкой 5G могут представить 4 или 5 июля

Президент Honor Чжао Мин (Zhao Ming) напомнил в социальной сети Weibo о данном им в 2018 году обещании выпустить через два года смартфон с крупным экраном. Теперь же он подтвердил, что будет рад его выполнить в срок, несмотря на проблемы с переходом с 4G на 5G.

Похоже, что Чжао Мин намекнул на предстоящий выход смартфона Honor X10 Max с поддержкой 5G, слухи о котором появились в этом месяце. Новая модель выйдет на смену Honor 8X Max, оснащённому 7,12-дюймовым ЖК-экраном на базе IPS-матрицы.

Согласно слухам, Honor X10 Max с кодовым именем King Kong получит 7,09-дюймовый дисплей. Пока неясно, каким будет экран — OLED или ЖК, но сообщается о поддержке цветового стандарта DCI-P3. Поскольку X10 Max относится к серии X10, он может получить дисплей без выреза вверху, так как будет иметь выдвигающуюся селфи-камеру, как у Honor X10 5G.

Источники не исключают, что новинка получит тот же процессор, что и Honor X10 — фирменный чип Kirin 820 5G с четырьмя ядрами Cortex-A76 с частотой до 2,36 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц, графическим ускорителем ARM Mali-G57 MP6 и модемом 5G.

Согласно появившимся в Сети слухам, бренд планирует представить 4 или 5 июля смартфон Honor 30 Lite 5G. Как ожидается, вместе с ним будет анонсирован Honor X10 Max.