«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве

Компания «Яндекс» анонсировала проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы: футуристическое здание будет расположено на месте гостиницы «Корстон».

Необычный силуэт и фасад с отделкой из титановых панелей сделают новый дом российского IT-гиганта местной достопримечательностью, а сквозной диагональный проход свяжет здание с окружающим пространством.

При проектировании штаб-квартиры большое внимание уделялось комфорту и удобству работы сотрудников. Например, в офисе будет много небольших переговорок для встреч с коллегами, которые работают удалённо. Для сотрудников предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн, а также просторная терраса на крыше.

Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где любой человек сможет отдохнуть, перекусить или позаниматься спортом.

Сотрудники смогут добираться на работу пешком, на велосипедах или на бесплатных автобусах от метро «Университет», «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться этими автобусами смогут все желающие. Для тех, кто приезжает в офис на машине, будет устроена многоуровневая подземная парковка, причём её часть займут автомобили «Яндекс.Драйва» — не только для сотрудников, но и для жителей района.

На базе новой штаб-квартиры «Яндекс» будет устраивать лекции, мастер-классы и презентации, а также развивать сотрудничество с соседями: школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров.

Демонтаж здания гостиницы «Корстон» начнётся до конца 2020 года. После этого «Яндекс» приступит собственно к строительству своего нового дома.