3DNewsНовости Hardwareрынок IT«Яндекс» построит для себя футуристическ...
Новости Hardware

«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве

Компания «Яндекс» анонсировала проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы: футуристическое здание будет расположено на месте гостиницы «Корстон».

Необычный силуэт и фасад с отделкой из титановых панелей сделают новый дом российского IT-гиганта местной достопримечательностью, а сквозной диагональный проход свяжет здание с окружающим пространством.

При проектировании штаб-квартиры большое внимание уделялось комфорту и удобству работы сотрудников. Например, в офисе будет много небольших переговорок для встреч с коллегами, которые работают удалённо. Для сотрудников предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн, а также просторная терраса на крыше.

Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где любой человек сможет отдохнуть, перекусить или позаниматься спортом.

Сотрудники смогут добираться на работу пешком, на велосипедах или на бесплатных автобусах от метро «Университет», «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться этими автобусами смогут все желающие. Для тех, кто приезжает в офис на машине, будет устроена многоуровневая подземная парковка, причём её часть займут автомобили «Яндекс.Драйва» — не только для сотрудников, но и для жителей района.

На базе новой штаб-квартиры «Яндекс» будет устраивать лекции, мастер-классы и презентации, а также развивать сотрудничество с соседями: школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров.

Демонтаж здания гостиницы «Корстон» начнётся до конца 2020 года. После этого «Яндекс» приступит собственно к строительству своего нового дома. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В «Яндекс.Навигаторе» появилась музыка с голосовым управлением
«Яндекс» запустил сервис для видеозвонков «Телемост»
Сервис «Яндекс.Видео» позволит совместно смотреть фильмы из разных уголков мира
Американские разработчики опасаются, что санкции распугают клиентов даже за пределами Китая
В конфликте с Японией выиграла промышленность Южной Кореи
Intel готова заплатить $1 млрд за израильского разработчика Moovit
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: яндекс, штаб-квартира, бизнес, рынок it
яндекс, штаб-квартира, бизнес, рынок it
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 126

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 15 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 24 мин.
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic 29 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 35 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 39 мин.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 3 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 3 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 3 ч.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 32 мин.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 48 мин.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 51 мин.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.
Близится анонс смартфона Realme RMX2121 с поддержкой 5G 3 ч.
Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера 3 ч.
Смартфон Nubia RedMagic 5G Lite оснащён чипом Snapdragon 765G и квадрокамерой 4 ч.
Вышел смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 90-Гц дисплеем и 48-Мп камерой 4 ч.