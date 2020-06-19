Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить процессор Snapdragon 865+

Блогер Ice universe, регулярно раскрывающий достоверную информацию о готовящихся новинках из мобильного мира, обнародовал новую порцию сведений о флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 20 Ultra, анонс которого состоится в следующем квартале.

Утверждается, что в основу новинки ляжет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865+, который пока официально не представлен. Устройство получит дисплей формата QHD+ с частотой обновления 120 Гц.

По сравнению с моделью Galaxy Note 10+, показанной на изображениях, новинка станет несколько тоньше. Фронтальная однокомпонентная камера расположится в небольшом экранном отверстии.

Говорится, что у смартфона уменьшатся рамки над и под экраном. Диагональ дисплея якобы составит 6,9 дюйма, разрешение — 3096 × 1444 точки. Аппарат сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

В новое семейство также войдёт аппарат Galaxy Note 20. Ему приписывают наличие традиционного плоского экрана, а не панели, загибающейся на боковые части корпуса. Размер дисплея, если верить имеющейся информации, составит около 6,4 дюйма по диагонали, разрешение — 2345 × 1084 точки.