Представлен одноплатный компьютер Odroid-H2+ на процессоре Celeron J4115

Полку мини-компьютеров для разработчиков прибыло: компания Hardkernel анонсировала решение Odroid-H2+, построенное на аппаратной платформе Intel Gemini Lake Refresh.

Задействован процессор Celeron J4115, который содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц. В состав чипа входит графический контроллер Intel UHD Graphics 600.

Допускается использование до 32 Гбайт оперативной памяти. Для подключения накопителей есть коннектор M.2 PCIe 2.0 x4 и два стандартных порта SATA 3.0. Кроме того, новинка может быть укомплектована флеш-чипом eMMC.

Для вывода изображения в Odroid-H2+ могут использоваться интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 с поддержкой разрешения 4096 × 2160 пикселей и кадровой частоты 60 Гц. Предусмотрены два сетевых порта 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) на базе чипа RTL8125B.

За отвод тепла от процессора в Odroid-H2+ отвечает пассивная система охлаждения на основе радиатора. Общие габариты одноплатного компьютера составляют 110 × 110 × 47 мм.

На устройстве может применяться операционная система Windows 10, Ubuntu 20.04 или другая программная платформа на ядре Linux. Ориентировочная цена Odroid-H2+ — 120 долларов США.