Массовое производство 5-нм чипов для новых iPhone стартует в ближайшие дни

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), по сообщению ресурса DigiTimes, в ближайшее время начнёт производство чипов для смартфонов Apple iPhone следующего поколения.

Речь идёт об аппаратах с поддержкой сотовой связи 5G, которые дебютируют позже в этом году. Их основой послужит процессор A14, при изготовлении которого будет задействована 5-нанометровая технология. Утверждается, что массовый выпуск чипов будет освоен уже до конца текущего месяца.

Кроме того TSMC возьмёт на себя изготовление сотового модема Qualcomm Snapdragon X60, который также войдёт в состав новых моделей iPhone, если верить последним слухам.

Анонс смартфонов iPhone модельного ряда 2020 года ожидается во второй половине года. Однако на сроки поставок компонентов для этих аппаратов, а следовательно, и на дату презентации может повлиять вспышка коронавируса.

Новые iPhone станут первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G. Компания рассчитывает, что спрос на эти устройства будет весьма высоким.

По оценкам Strategy Analytics, в первом квартале текущего года по всему миру было реализовано 24,1 млн 5G-смартфонов. Это больше объёма продаж за весь 2019 год, когда поставки таких аппаратов равнялись 18,7 млн единиц.