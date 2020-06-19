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Массовое производство 5-нм чипов для новых iPhone стартует в ближайшие дни

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), по сообщению ресурса DigiTimes, в ближайшее время начнёт производство чипов для смартфонов Apple iPhone следующего поколения.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Речь идёт об аппаратах с поддержкой сотовой связи 5G, которые дебютируют позже в этом году. Их основой послужит процессор A14, при изготовлении которого будет задействована 5-нанометровая технология. Утверждается, что массовый выпуск чипов будет освоен уже до конца текущего месяца.

Кроме того TSMC возьмёт на себя изготовление сотового модема Qualcomm Snapdragon X60, который также войдёт в состав новых моделей iPhone, если верить последним слухам.

Анонс смартфонов iPhone модельного ряда 2020 года ожидается во второй половине года. Однако на сроки поставок компонентов для этих аппаратов, а следовательно, и на дату презентации может повлиять вспышка коронавируса.

Новые iPhone станут первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G. Компания рассчитывает, что спрос на эти устройства будет весьма высоким.

По оценкам Strategy Analytics, в первом квартале текущего года по всему миру было реализовано 24,1 млн 5G-смартфонов. Это больше объёма продаж за весь 2019 год, когда поставки таких аппаратов равнялись 18,7 млн единиц. 

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, процессоры, чипы, iphone
tsmc, процессоры, чипы, iphone
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