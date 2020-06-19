Synology представила NAS-хранилища на процессорах Intel Celeron

Компания Synology объявила о доступности сразу четырёх сетевых хранилищ данных (NAS). Вышли модели DS220+, DS420+, DS720+ и DS920+, рассчитанные на домашнее и офисное использование.

В зависимости от модификации применяется процессор Intel Celeron J4025 или Celeron J4125. Первый из названных чипов содержит два вычислительных ядра, второй — четыре.

Объём оперативной памяти DDR4 составляет 2 или 4 Гбайт. Возможна установка двух или четырёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма и двух твердотельных модулей формата М.2 NVMe 2280 с габаритами 22 × 80 мм.

Все хранилища располагают двумя гигабитными сетевыми портами. На фронтальную панель выведен разъём USB 3.0, к которому может быть подключен флеш-брелок или внешний жёсткий диск.

Устройства заключены в корпуса классического чёрного цвета. Ключевые характеристики новинок приведены в таблице ниже: