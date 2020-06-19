Sony готовит флагманский смартфон на Snapdragon 865 Plus

В базе данных Geekbench были обнаружены результаты тестирования нового смартфона компании Sony, работающего на базе неанонсированного процессора Snapdragon 865 Plus. Напомним, что днём ранее на основе такого же чипа были замечены устройства от компаний ASUS и Samsung.

Протестированное устройство Sony с модельным идентификатором 7Y6DU1I в одноядерном тесте производительности набрало 908 баллов, в многоядерном — 3322 очка. В первом случае это заметно больше результата Snapdragon 865. Тест также сообщает, что смартфон оснащён 8 Гбайт оперативной памяти и находится под управлением Android 10.

Ещё одной заметной деталью в результатах испытаний является сам модельный номер устройства, который не следует традиционному формату маркировки Sony из пяти и шести символов. Например, у Xperia 1 модельный номер 802SO, а у Xperia 1 II — XQ-AT51. Теперь символов в модельном номере семь.

Данные также указывают на базовую тактовую частоту процессора, которая составляет 1,8 ГГц. К сожалению, информации о максимальном значении данного показателя не сообщается. Однако более ранние слухи указывали на то, что частота самого производительного ядра нового процессора составит 3,1 ГГц. Частоты остальных ядер останутся на уровне текущего флагманского чипа Snapdragon 865.