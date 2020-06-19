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Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить нестандартный экран

Ходят слухи, что серия смартфонов Samsung Galaxy Note 20 будет представлена официально уже в начале августа. Семейство, вероятно, будет включать в себя два или три устройства, среди которых собственно Galaxy Note 20, Note 20+ и/или Note 20 Ultra. Совсем недавно устройство с кодовым названием Samsung SM-N986U, которое, вероятно, выйдет под названием Galaxy S20 Ultra, прошло сертификацию Bluetooth SIG.

gizmochina.com

gizmochina.com

Кроме того, новое устройство показалось в тесте HTML 5, благодаря чему стала известна некоторая информация об используемом в нём дисплее. Сообщается, что экран нового смартфона получит не совсем привычное соотношение сторон, которое составит 19,3:9. Для сравнения, соотношение сторон дисплея Galaxy S20 равно 20:9, а у всех устройств семейств Galaxy S10 и Note 10 этот показатель равен 19:9.

Разрешение экрана Galaxy S20 Ultra составит 1444 × 3096 пикселей, а его диагональ — 6,87 дюйма. Ожидается, что дисплей смартфона будет изогнут по краям и получит частоту обновления 120 Гц.

gizmochina.com

gizmochina.com

А что касается базовой версии Samsung Galaxy Note 20, сообщается, что устройство получит скромный экран с частотой обновления 60 Гц и разрешением Full HD+. Он будет плоским и окружённым довольно широкой рамкой.

По слухам, серия Galaxy Note 20 будет анонсирована пятого августа, а вместе с ней будут представлены смартфоны Fold 2 и Z Flip 5G.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: слухи, утечка, дисплей, смартфон, samsung
слухи, утечка, дисплей, смартфон, samsung
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