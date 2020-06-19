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Samsung не будет переносить производство дисплеев из Китая во Вьетнам

Неприятности в виде торговой войны с США и вспышки коронавируса преследуют Китай уже какое-то время, но производители электроники пытаются размещать новые предприятия за пределами этой страны под воздействием сугубо экономических факторов. Samsung давно сделала ставку на Вьетнам при производстве смартфонов, а сейчас компания концентрирует там производство дисплеев.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

В этом году Samsung Electronics намеревается разместить дополнительные производственные мощности по выпуску дисплеев на юге Вьетнама, свернув или ограничив их выпуск на территории КНР. Об этом со ссылкой на вьетнамские СМИ сообщает агентство Reuters. Южнокорейский гигант является крупнейшим иностранным инвестором в экономику Вьетнама, компания Samsung Electronics уже вложила в местные предприятия и инфраструктуру не менее $17 млрд.

Перенос на юг Вьетнама основной части производства дисплеев Samsung сделал бы страну крупнейшим экспортёром этого типа продукции данной марки. Официальные представители Samsung эту информацию позже опровергли. У компании во Вьетнаме уже есть шесть предприятий по выпуску дисплеев, а также два исследовательских центра. Скорее всего, усиление присутствия Samsung во Вьетнаме будет происходить без ущерба для китайского производства дисплеев.

По данным исследований, вьетнамские просторы привлекают зарубежных инвесторов не только низкой стоимостью земли и рабочей силы, но и развитой системой налоговых преференций. Сказывается и наличие соглашений о беспошлинном товарообороте со многими странами региона. С Евросоюзом тоже предусмотрен льготный таможенный режим. Во время самоизоляции вьетнамские власти делали послабления для корейских инженеров, которые должны были посещать местные предприятия Samsung — им было позволено не проходить обязательный для иностранцев 14-дневный карантин.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, разработка и производство электроники,
Теги: samsung electronics, дисплеи, вьетнам, китай
samsung electronics, дисплеи, вьетнам, китай
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