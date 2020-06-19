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Смартфон Honor 30 Lite 5G с процессором Dimensity 800 показался на фото

В начале июля ожидается анонс нового смартфона Honor 30 Youth. Новинку собираются представить для китайского рынка. Однако устройство также появится и в международной продаже, но с другим названием — Honor 30 Lite 5G. Ресурс GSMArena сообщает, что ему попала в руки первая «живая» фотография этого смартфона, которую, как указывается, предоставил надёжный источник.

Honor Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy Z 5G

На фотографии Honor 30 Lite запечатлён с тыльной стороны. Здесь можно отметить наличие прямоугольного модуля тройной камеры, а также светодиодную вспышку. 

Если присмотреться к правому краю модуля камер, то можно заметить надпись 48 Мп, указывающую на разрешение основного сенсора. Кроме того, камера аппарата получит поддержку технологии искусственного интеллекта, которая позволит создавать более качественные фотографии и видео.

Ресурс отмечает, что внешний вид Honor 30 Lite в целом напоминает представленный в прошлом месяце смартфон Huawei Enjoy Z 5G. Ранее сегодня в Сеть также попали практически полные технические характеристики Honor 30 Lite. Оказалось, что они практически полностью повторяют спецификации модели Enjoy Z 5G.

Honor 30 Lite

Honor 30 Lite

Напомним, что Honor 30 Lite приписывают 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ 2400 × 1080 точек, процессор MediaTek Dimensity 800, 6/8 Гбайт, а также 64/128 Гбайт оперативной и постоянной памяти, батарею ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки и тройной модуль основной камеры: 48, 8 и 2 Мп. Как оказалось, единственным «существенным» различием между Honor 30 Lite и Huawei Enjoy Z 5G является вес — второе устройство на 10 граммов легче первого.

Сегодня также официально был представлен смартфон Huawei Enjoy 20 Pro, который, как выяснилось, является специальной версией Enjoy Z 5G для китайского рынка.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
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