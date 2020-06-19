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Apple строит планы по сборке iPhone SE в Индии

iPhone SE, представленный в средине апреля, является самым доступным устройством компании Apple. В США стоимость базовой комплектации начинается с $399, в то время как во многих других регионах цены на смартфон куда выше из-за местных налогов. К примеру, в Индии iPhone SE продаётся на $159 дороже. В ближайшее время ситуация может измениться, так как, по слухам, Apple планирует начать сборку устройства в этой стране.

gizmochina.com

gizmochina.com

Индия является одним из крупнейших в мире центров производства смартфонов и прочей электроники. Многие устройства всемирно известных брендов собираются в Индии. Что касается Apple часть iPhone SE первого поколения также производилась в Индии на заводах Wistron. Ситуация повторится и со вторым поколением смартфона, если верить отчёту издания The Information.

Согласно утечке, Apple попросила одного из своих поставщиков направлять часть комплектующих для iPhone SE в Индию, на заводы Wistron. Однако когда начнётся сборка пока неизвестно.

Для Apple такой ход является очень выгодным. Компании не придётся платить огромные импортные пошлины, а также она может воспользоваться преимуществами новой схемы стимулирования производства, введённой правительством Индии несколько дней назад. С другой стороны, цена iPhone SE для индийских покупателей может существенно снизиться.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, производство, apple, iphone, индия
смартфон, производство, apple, iphone, индия
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