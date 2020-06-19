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Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299

Ожидается, что компания OnePlus представит бюджетный смартфон OnePlus Z, также известный как OnePlus Nord, десятого июля в Индии. Согласно утечкам, устройство получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765G и AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Сегодня Карл Пей (Carl Pei), соучредитель компании, опубликовал твит, намекающий на стоимость нового смартфона.

neowin.net

neowin.net

Пей сделал репост старого твита компании, датируемого апрелем 2014 года, когда был выпущен OnePlus One. Хотя в посте нет явных упоминаний о новом смартфоне, специалисты AndroidCentral уверены, что это намёк на то, что стоимость нового устройства будет такой же, как у первого смартфона компании. Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299.

neowin.net

neowin.net

Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию. Низкий ценник может сделать новый смартфон OnePlus одним из самых популярных Android-устройств среднего уровня в этом году.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи,
Теги: смартфон, слухи, утечка, oneplus, цена
смартфон, слухи, утечка, oneplus, цена
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