Новые смарт-телевизоры OnePlus предложат поддержку DCI-P3 и Dolby Vision

Мы уже сообщали, что в начале июля ожидается анонс новых умных телевизоров от OnePlus. Они дополнят серию OnePlus Q1, которую компания представила в прошлом году. Недавно новинки прошли сертификацию Bluetooth SIG. Благодаря этому стало известно, что своего анонса ждут как минимум две модели смарт-телевизоров.

В базе данных регулятора содержится информация о 32-дюймовой (номер 32HA0A00), а также 43-дюймовой (номер 43FA0A00) версиях телевизоров. Они дополнят модельный ряд, который уже включает панели OnePlus TV 55 Q1 и OnePlus TV 55 Q1 Pro.

Сегодня на официальном форуме OnePlus была опубликована информация, которая раскрыла дополнительные детали о будущих новинках. Например, стало известно о том, что оба телевизора получат поддержку технологии Cinematic Display. Это означает, что устройства смогут предложить 93-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3.

Помимо этого, компания собирается использовать в новинках некую технологию Gamma Engine. OnePlus описывает её как «набор средств обработки изображения, включающий сверхвысокое разрешение, динамическую контрастность, MEMC, технологию управления цветом, сглаживание и технологию подавления шума». В общем, Gamma Engine обеспечит повышенное качество изображения, путём повышения резкости и чёткости картинки.

Производитель также добавил, что оба телевизора получат сертификацию Dolby Vision. Официальные название умных телевизоров OnePlus не сообщила, но подтвердила, что один из них будет стоить около $262. Видимо, речь идёт о младшей 32-дюймовой модели. Анонс обеих новинок ожидается 2 июля.