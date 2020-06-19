Акции «Яндекса» поднялись до рекордно высокой отметки

Акции компании «Яндекс» установили новый рекорд стоимости на Московской бирже. Максимальная стоимость одной ценной бумаги составила 3164 рубля, тогда как после начала пандемии коронавируса их стоимость опускалась до отметки 2318 рублей. Внезапный рост акций компании был замечен 11 июня — по данным РБК, стоимость поднялась на 1,65 %.

Установление нового рекорда означает, что компания успешно преодолела спад котировок, которые возникли во время пика коронавирусной инфекции. По данным за апрель 2020 года, в первом квартале у «Яндекса» произошли заметные успехи сразу в нескольких отраслях бизнеса. Выручка компании выросла на 26 %, а чистый доход — на 76 %.

С января по март число поездок на «Яндекс.Такси» выросло на 40 %. Выручка возросла на 49 % и составила 11,3 миллиарда рублей. Успех был достигнут благодаря тому, что сервис такси включает в себя сразу несколько услуг, среди которых числятся услуги такси для бизнеса, «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Выручка сервиса для аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» выросла на 98 %.

По словам инвестиционного менеджера «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, главным фактором роста рыночной капитализации является выход Сбербанка из проекта торговой площадки «Беру». По его словам, это должно поспособствовать тому, что рынок оценит активы компании по более высокой стоимости.

При всех своих успехах, представители «Яндекса» считают, что второй квартал 2020 года выдастся для неё сложным. А вот аналитики из Альфа-банка ранее сообщили, что компания справится с трудностями даже после временного запрета каршеринг-сервиса во время карантина. Согласно их прогнозам, акции компании в течение 2020 года достигнут стоимости в 3802 рубля за одну ценную бумагу.