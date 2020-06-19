Нужно больше iPhone: Apple может представить сразу пять смартфонов этой осенью

Согласно информации, полученной от авторитетного аналитика Даниэля Айвса (Daniel Ives), в семейство iPhone 12 войдут пять смартфонов. До этого все сходились во мнении, что серия будет представлена четырьмя устройствами: одним 5,4-дюймовым iPhone, двумя 6,1-дюймовыми и одним 6,7-дюймовым.

Базовая 5,4-дюймовая модель, скорее всего, обойдётся в $649, что сделает её более доступной, чем прошлогодний iPhone 11, стоимость которого начинается от $699. По слухам, самый простой iPhone 12 получит процессор А14, поддержку сетей пятого поколения и OLED-дисплей. Остальные модели помимо более крупных дисплеев получат более продвинутое оснащение в виде дополнительных камер и не только.

Однако, как сообщает Айвс, помимо уже не раз описанных четырёх моделей, в новую серию войдёт ещё один смартфон, предназначенный в первую очередь для тех пользователей, которые не хотят переплачивать за поддержку 5G-сетей. Если информация подтвердится, то именно этот iPhone станет базовой моделью и, по логике, получит ещё более низкий ценник.

С другой стороны, может оказаться, что смартфон, о котором говорит аналитик, является ничем иным, как iPhone SE Plus, выход которого ожидался вместе с базовым SE, но по какой-то причине был отменён. В данный момент никаких подробностей об устройстве нет.