3DNewsНовости Hardwareрынок ITБюджетный OnePlus Z получит 30-Вт быстру...
Новости Hardware

Бюджетный OnePlus Z получит 30-Вт быструю зарядку

Готовящийся в выходу на рынок среднебюджетный смартфон OnePlus Z, также известный как OnePlus Nord, был сертифицирован TUV Reinland для использования 30-Вт быстрой зарядки. Устройство имеет модельный номер АС2003, и, как видно из списка, опубликованного на сайте, будет доступно в большинстве стран мира.

gsmarena.com

gsmarena.com

Версия смартфона для индийского рынка получит индекс АС2001. Устройство с этим номером модели было сертифицировано Бюро индийских стандартов (BIS). Тот факт, что смартфон прошёл сертификацию, вселяет уверенность в том, что он будет выпущен на рынок в кратчайшие сроки. Согласно предыдущим утечкам, OnePlus Z будет оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. На задней части устройства, по слухам, будет размещён модуль камеры с четырьмя объективами. Разрешение основного сенсора составит 64 Мп.

gsmarena.com

gsmarena.com

В основу устройства ляжет чипсет Qualcomm Snapdragon 765G. Объём оперативной памяти будет составлять до 12 Гбайт, а ёмкость встроенного накопителя в максимальной комплектации будет равна 128 Гбайт.

Ожидается, что OnePlus Z дебютирует в начале следующего месяца, однако компания пока не сообщила точную дату презентации нового смартфона, но косвенно подтвердила, что цена его составит $299.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфон OnePlus Z дебютирует 10 июля по цене около $330
Новые бюджетные смарт-телевизоры OnePlus дебютирует 2 июля
Анонс смартфона OnePlus Z ожидается во второй половине июля
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
IPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат 120-Гц дисплеи и более тонкие корпуса
Samsung запатентовала смартфон с пятью поворотными камерами и объективом-перископом
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: смартфон, сертификация, новинка, oneplus, 5g
смартфон, сертификация, новинка, oneplus, 5g
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 160
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 130
«Этого слишком мало»: директор дилогии Ori о SSD-накопителе в PS5 и Xbox Series X 104
Покупатели Tesla Model Y негодуют: уровень брака зашкаливает 94

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Battlefield 6, Dragon Age 4 и новая Need for Speed: EA показала кадры из своих будущих игр следующего поколения
Покупатели Tesla Model Y негодуют: уровень брака зашкаливает
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем
Новая статья: Desperados III — самый продуманный на Диком Западе. Рецензия 2 ч.
ФАС опровергла смягчение требований «закона против Apple» 5 ч.
Консольные версии тактического шутера Insurgency: Sandstorm перенесены на более поздний срок 5 ч.
Новый боец для Super Smash Bros. Ultimate из ARMS будет представлен 22 июня 5 ч.
Apple повторно закрывает некоторые магазины в США из-за коронавируса 5 ч.
Пропавший с радаров ролевой экшен Biomutant вновь явит себя миру 24 июня 5 ч.
Xiaomi не смогла найти, почему пользователи жалуются на звук в Mi 10 6 ч.
Cisco представила новые решения для «новой нормальности» 7 ч.
GeForce Now: возвращение Square Enix, последние пополнения и сделка с Epic Games 7 ч.
Двухмерный экшен-платформер The Messenger выйдет на Xbox One 25 июня 8 ч.
ТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick появится в продаже в следующем месяце за 40 евро 55 мин.
Новая статья: Всё, что вы пропустили: разблокировка Telegram, бета-тест спутникового интернета Илона Маска и начало продаж роботов Boston Dynamics 3 ч.
Lenovo ThinkSystem SR850/860 V2 — новые серверы для бизнес-критичных задач 4 ч.
Phison инвестирует в дочку Sony, занимающуюся системами хранения данных 4 ч.
Magic Leap не смогла доказать, что её секреты украл конкурент из Китая 4 ч.
Бюджетный OnePlus Z получит 30-Вт быструю зарядку 5 ч.
Нужно больше iPhone: Apple может представить сразу пять смартфонов этой осенью 5 ч.
Акции «Яндекса» поднялись до рекордно высокой отметки 6 ч.
Новые смарт-телевизоры OnePlus предложат поддержку DCI-P3 и Dolby Vision 7 ч.
Ноутбуки на 10-нм процессорах Intel Tiger Lake поступят в продажу к концу июля 7 ч.