Бюджетный OnePlus Z получит 30-Вт быструю зарядку

Готовящийся в выходу на рынок среднебюджетный смартфон OnePlus Z, также известный как OnePlus Nord, был сертифицирован TUV Reinland для использования 30-Вт быстрой зарядки. Устройство имеет модельный номер АС2003, и, как видно из списка, опубликованного на сайте, будет доступно в большинстве стран мира.

Версия смартфона для индийского рынка получит индекс АС2001. Устройство с этим номером модели было сертифицировано Бюро индийских стандартов (BIS). Тот факт, что смартфон прошёл сертификацию, вселяет уверенность в том, что он будет выпущен на рынок в кратчайшие сроки. Согласно предыдущим утечкам, OnePlus Z будет оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. На задней части устройства, по слухам, будет размещён модуль камеры с четырьмя объективами. Разрешение основного сенсора составит 64 Мп.

В основу устройства ляжет чипсет Qualcomm Snapdragon 765G. Объём оперативной памяти будет составлять до 12 Гбайт, а ёмкость встроенного накопителя в максимальной комплектации будет равна 128 Гбайт.

Ожидается, что OnePlus Z дебютирует в начале следующего месяца, однако компания пока не сообщила точную дату презентации нового смартфона, но косвенно подтвердила, что цена его составит $299.