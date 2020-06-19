Magic Leap не смогла доказать, что её секреты украл конкурент из Китая

Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии отклонил иск производителя гарнитур дополненной реальности Magic Leap к своему бывшему сотруднику Чи Сюю (Chi Xu).

Основанная Чи Сюем в Китае компания Hangzhou Tairuo Technology Co (бренд Nreal) продемонстрировала на выставке CES 2019 гарнитуру смешанной реальности Nreal Light стоимостью $499, которая, как утверждает Magic Leap, «поразительно похожа» на устройство Magic Leap One. Новая гарнитура Nreal Light должна поступить в продажу ближе к концу этого года.

После получения ходатайства Nreal об оставлении искового заявления без рассмотрения окружной суд постановил, что Magic Leap не привела в своём иске доказательств обвинений Чи Сюя в том, что он использовал её коммерческие секреты для создания гарнитуры смешанной реальности. Другими словами, Magic Leap не смогла обосновать должным образом свои обвинения.

Сейчас у Magic Leap не лучшие времена. Из-за слабых продаж компания была вынуждена начать проведение реструктуризации, сосредоточившись на корпоративном рынке вместо потребительского. В начале года ею было сокращено порядка 1000 сотрудников и сейчас, как сообщается, Magic Leap ищет желающих приобрести её активы.