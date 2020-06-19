3DNewsНовости Hardwareрынок ITPhison инвестирует в дочку Sony, занимаю...
Новости Hardware

Phison инвестирует в дочку Sony, занимающуюся системами хранения данных

По данным ресурса DigiTimes, тайваньский производитель контроллеров флеш-памяти, компания Phison Electronics собирается купить 49 % акций компании Nextorage. Последняя является дочерним подразделением Sony Storage Media Solutions (SSMS), образованным в октябре 2019 года.

Сумма сделки не разглашается. Ссылаясь на представителей Phison, источник указывает, что Nextorage станет частью партнерства Phison с Sony, направленного на разработку предназначенных для рынка Японии высококачественных средств хранения изображений. Сделка будет совершаться на фоне роста рынка цифровых изображений, создаваемых пользователями, а также растущего спроса со стороны тех, кто снимает видео для онлайн-сервисов, включая YouTube.

«Это долгосрочная беспроигрышная модель сотрудничества, которой придерживается Phison, — так описывает сделку тайваньский производитель. — Команда SSMS будет руководить работой и стратегическим направлением Nextorage, в то время как Phison поддерживает развитие технологий и системную интеграцию».

Как обычно бывает в таких случаях, запланированные инвестиции Phison в Nextorage сперва должны быть согласованы с регулирующими органами.

К слову, сетевые аналитики утверждают, что 12-канальный SSD-контроллер игровой приставки нового поколения PlayStation 5 был вероятнее всего разработан Phison.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Этого слишком мало»: директор дилогии Ori о SSD-накопителе в PS5 и Xbox Series X
Наличие SSD в PlayStation 5 побудило Epic Games переделать Unreal Engine, что будет полезно всем
Phison объявила о поддержке флеш-памяти Yangtze Memory всеми контроллерами
Американские разработчики опасаются, что санкции распугают клиентов даже за пределами Китая
Режим DDR4-6600 впервые покорён двухканальной памятью
Китайцы наступают: SSD Longsys G500 использует 3D NAND компании Yangtze Memory
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: phison, ssd-накопители, контроллеры, флеш-память
phison, ssd-накопители, контроллеры, флеш-память
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 160
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 130
«Этого слишком мало»: директор дилогии Ori о SSD-накопителе в PS5 и Xbox Series X 104
Покупатели Tesla Model Y негодуют: уровень брака зашкаливает 94

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Battlefield 6, Dragon Age 4 и новая Need for Speed: EA показала кадры из своих будущих игр следующего поколения
Покупатели Tesla Model Y негодуют: уровень брака зашкаливает
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
Новая статья: Desperados III — самый продуманный на Диком Западе. Рецензия 2 ч.
ФАС опровергла смягчение требований «закона против Apple» 5 ч.
Консольные версии тактического шутера Insurgency: Sandstorm перенесены на более поздний срок 5 ч.
Новый боец для Super Smash Bros. Ultimate из ARMS будет представлен 22 июня 5 ч.
Apple повторно закрывает некоторые магазины в США из-за коронавируса 5 ч.
Пропавший с радаров ролевой экшен Biomutant вновь явит себя миру 24 июня 5 ч.
Xiaomi не смогла найти, почему пользователи жалуются на звук в Mi 10 6 ч.
Cisco представила новые решения для «новой нормальности» 7 ч.
GeForce Now: возвращение Square Enix, последние пополнения и сделка с Epic Games 8 ч.
Двухмерный экшен-платформер The Messenger выйдет на Xbox One 25 июня 8 ч.
ТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick появится в продаже в следующем месяце за 40 евро 2 ч.
Новая статья: Всё, что вы пропустили: разблокировка Telegram, бета-тест спутникового интернета Илона Маска и начало продаж роботов Boston Dynamics 3 ч.
Lenovo ThinkSystem SR850/860 V2 — новые серверы для бизнес-критичных задач 4 ч.
Phison инвестирует в дочку Sony, занимающуюся системами хранения данных 4 ч.
Magic Leap не смогла доказать, что её секреты украл конкурент из Китая 5 ч.
Бюджетный OnePlus Z получит 30-Вт быструю зарядку 5 ч.
Нужно больше iPhone: Apple может представить сразу пять смартфонов этой осенью 5 ч.
Акции «Яндекса» поднялись до рекордно высокой отметки 6 ч.
Новые смарт-телевизоры OnePlus предложат поддержку DCI-P3 и Dolby Vision 7 ч.
Ноутбуки на 10-нм процессорах Intel Tiger Lake поступят в продажу к концу июля 7 ч.