Phison инвестирует в дочку Sony, занимающуюся системами хранения данных

По данным ресурса DigiTimes, тайваньский производитель контроллеров флеш-памяти, компания Phison Electronics собирается купить 49 % акций компании Nextorage. Последняя является дочерним подразделением Sony Storage Media Solutions (SSMS), образованным в октябре 2019 года.

Сумма сделки не разглашается. Ссылаясь на представителей Phison, источник указывает, что Nextorage станет частью партнерства Phison с Sony, направленного на разработку предназначенных для рынка Японии высококачественных средств хранения изображений. Сделка будет совершаться на фоне роста рынка цифровых изображений, создаваемых пользователями, а также растущего спроса со стороны тех, кто снимает видео для онлайн-сервисов, включая YouTube.

«Это долгосрочная беспроигрышная модель сотрудничества, которой придерживается Phison, — так описывает сделку тайваньский производитель. — Команда SSMS будет руководить работой и стратегическим направлением Nextorage, в то время как Phison поддерживает развитие технологий и системную интеграцию».

Как обычно бывает в таких случаях, запланированные инвестиции Phison в Nextorage сперва должны быть согласованы с регулирующими органами.

К слову, сетевые аналитики утверждают, что 12-канальный SSD-контроллер игровой приставки нового поколения PlayStation 5 был вероятнее всего разработан Phison.