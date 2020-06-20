ТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick появится в продаже в следующем месяце за 40 евро

Свежая утечка о новой медиаприставке Xiaomi Mi TV Stick указывает на то, что новинка придёт на замену устройству Mi TV Box S и будет продаваться на глобальном рынке. Xiaomi уже сама показывала будущий продукт, поэтому сомневаться в его существовании не имеет смысла. Новые данные, появившиеся на форуме Reddit, раскрывают больше сведений об этом устройстве.

В сообщении форума приводится результат «детективной работы» пользователей Сети, обнаруживших изображения и информацию о новом устройстве. Приведённые данные соответствует той информации, о которой мы слышали в конце прошлого месяца благодаря утечке китайского магазина GearBest.

В частности, в них сообщается, что новинка получит нативную поддержку Chromecast и будет работать под управлением операционной системы Android TV 9.0. Кроме этого указывается, что в комплект поставки новой медиаприставки в виде брелока будет входить пульт управления, который сам по себе получит поддержку цифрового помощника Google Assistant, а также отдельные кнопки видеосервисов Amazon Prime Video и Netflix. Также сообщается, что Mi TV Stick получит поддержку аудиотехнологии Dolby DTS-HD.

Опубликованные сведения указывают на то, что медиаприставку Mi TV Stick компания Xiaomi выпустит на глобальный рынок. На одном из изображений отображён модельный номер глобальной версии брелока — SKU PFJ4098EU. Быстрый поиск в Интернете показал, что новинка уже значится у некоторых онлайн-продавцов и её стоимость составляет 39,95 евро. Кроме того, в списке указывается модельный номер MDZ-24-AA. Устройство с таким же идентификатором недавно прошло проверку Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На одном из опубликованных изображений также отмечается модель для американского рынка — SKU PFJ4100US. Но поиск по этому номеру ничего не даёт.

По данным одного из испанских ритейлеров, европейская модель медиабрелока Mi TV Stick поступит в продажу в конце июля. Если цена останется в районе заявленных 39,95 евро, то новинка будет дешевле текущей версии ТВ-приставки Xiaomi Mi Box S.

На рынке медиаприставок Mi TV Stick будет конкурировать с такими продуктами, как Amazon Fire TV Stick и аналогичным брелоком от компании Google. Оба также должны быть официально представлены в ближайшем будущем.