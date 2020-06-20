Российские продажи смартфона Honor 30S начнутся 3 июля, предзаказы уже принимаются

Бренд Honor объявил о старте предзаказа нового смартфона флагманской тридцатой серии — Honor 30S. С 19 июня новинку уже можно заказать на официальном сайте интернет-магазина Honor и в других торговых точках по рекомендованной розничной цене 27 990 руб.

Смартфон Honor 30S построен на базе 7-нм процессора Kirin 820 5G с усовершенствованным графическим модулем на архитектуре Mali-G57 MC6 с алгоритмами искусственного интеллекта.

Высокое качество и чёткость изображений обеспечивает основная камера с четырьмя объективами, включая 64-Мп модуль с диафрагмой f/1,8, ультраширокоугольный 5-Мп модуль с диафрагмой f/2,4 и два 2-Мп модуля для измерения глубины резкости и макросъёмки миниатюрных объектов. Разрешение фронтальной камеры равно 16 Мп, диафрагма — f/2,0. Режим Super Night Selfie позволяет создавать с её помощью чёткие автопортреты с насыщенным контрастным фоном даже в условиях слабого освещения.

Honor 30S оснащён 6,5-дюймовым экраном, обеспечивающим 96 % охват цветовой гаммы NTSC. Задняя панель Honor 30S выполнена из 3D-стекла с нанотекстурным, переливающимся разными цветами покрытием.

Аккумулятор смартфона с номинальной ёмкостью 4000 мА·ч поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge мощностью 40 Вт, обеспечивающую пополнение ёмкости до 70 % за 30 минут. А поддержка Dual SIM Dual Standby гарантирует использование сразу двух активных сим-карт.

Смартфон доступен для предзаказа в трёх цветах: полночном чёрном, неоновом фиолетовом и титановом серебристом в версии с 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 128 Гбайт.

При оформлении предзаказа на сайте интернет-магазина Honor покупателям предоставляется скидка в размере 3000 рублей, а также фитнес-трекер Honor Band 5 и спортивные наушники Honor AM61 в подарок. Кроме того, в период с 19 июня по 31 июля пользователям также будут доступны бонусы от Яндекса: купоны на 3 месяца бесплатной подписки на Яндекс.Плюс и 3 фильма на выбор из раздела КиноПоиск HD.

Honor 30S поступит в официальную продажу в России 3 июля.