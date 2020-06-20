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Британским операторам предложили запасаться запчастями для оборудования Huawei в связи с санкциями США

Руководство Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), правительственной организации, которая оказывает консультативную помощь и поддержку предприятиям по вопросам предотвращения угроз компьютерной безопасности, направило телекоммуникационным операторам письмо с предложением накапливать достаточные резервы запчастей и оборудования Huawei из-за опасения новых санкций США.

REUTERS/Dado Ruvic

REUTERS/Dado Ruvic

По данным источников агентства Reuters, в письме NCSC, направленном на прошлой неделе британским операторам, включая BT Group и Vodafone, содержится просьба обеспечить необходимые поставки запчастей от всех производителей. Вместе с тем в письме также подчеркивается повышенный риск для обслуживания оборудования Huawei из-за сомнений в её будущей возможности обеспечивать его модернизацию в связи с давлением со стороны США.

«Обеспечение актуальности продуктов и компонентов крайне важно для поддержания безопасности сетей, — говорится в письме. — Набирающие обороты действия США против Huawei могут повлиять на её способность предоставлять обновления для продуктов, содержащих технологии США».

В январе Великобритания определила Huawei как «поставщика с высоким уровнем рисков», ограничив долю её участия в рынке 5G тридцатью пятью процентами и исключив её из числа поставщиков оборудования для ядра сети.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: huawei, сети 5g, великобритания, санкции
huawei, сети 5g, великобритания, санкции
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