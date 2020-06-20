Коронавирус приведёт к резкому снижению объёмов печати документов

Согласно прогнозу, сделанному специалистами компании International Data Corporation (IDC), распространение коронавируса спровоцирует резкое снижение объёмов печати документов в домашних и офисных условиях.

Пандемия привела к приостановлению работы офисов многих компаний и переводу их сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, школьники и студенты перешли на удалённое обучение.

Всё это спровоцировало быстрое уменьшение объёмов печати документов при помощи домашней и офисной техники. По сравнению с 2019-м количество распечатанных страниц в текущем году упадёт на 13,7 % — с 3,2 до 2,8 трлн.

В период с 2019 по 2024 год величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется на уровне минус 4,8 % для базового сценария развития отрасли.

Приводятся также оптимистичный и пессимистичный сценарии: в первом случае показатель CAGR составит минус 3,2 %, во втором — минус 6,6 %.

По последним данным, коронавирус инфицировал почти 8,8 млн человек по всему миру. Около 462 тыс. пациентов, к сожалению, ушли из жизни. В России число заболевших составляет около 570 тыс.