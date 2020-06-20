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«Умные» российские счётчики позволят дистанционно отключать электроэнергию

Холдинг «Росэлектроника», принадлежащий государственной корпорации Ростех, совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) запустили первое в России производство интеллектуальных приборов учёта электрической энергии.

«Умные» счётчики смогут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных. Пользователи при этом получат возможность отслеживать расход энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение.

В дальнейшем планируется расширение функциональности приборов учёта. В частности, появится возможность дистанционного отключения электричества в отдельных комнатах квартиры — например, если жильцы забыли выключить утюг или электрическую плиту.

«Росэлектроника»

«Росэлектроника»

Важно отметить, что счётчики выполнены на базе отечественных компонентов и программного обеспечения. Производство «умных» приборов учёта организовано на НПП «Исток» им.Шокина (входит в «Росэлектронику») с привлечением льготного займа ФРП.

«Основными заказчиками продукции станут электросетевые компании. Поставка первой партии в 30 тысяч приборов учёта начнётся в сентябре текущего года в рамках контракта с московским застройщиком жилых объектов», — говорится в сообщении.

В перспективе объём производства приборов планируется довести до 1 млн штук в год. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: счетчик, умная электроника, умный дом, сделано в россии, электроэнергия
счетчик, умная электроника, умный дом, сделано в россии, электроэнергия
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