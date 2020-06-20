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Рассекречен смартфон Motorola One Fusion: чип Snapdragon 710 и 4 Гбайт ОЗУ

В базе данных Google Play Console появилась информация об относительно недорогом смартфоне Motorola One Fusion: сведения о подготовке этого аппарата ранее уже мелькали в Интернете.

Кремниевый «мозг» устройства — процессор Qualcomm Snapdragon 710. Чип содержит восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и движок Artificial Intelligence (AI) Engine. Обработка графики — задача контроллера Adreno 616.

Смартфон располагает дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. По слухам, применена панель размером около 6,5 дюйма по диагонали. В верхней части экрана предусмотрен небольшой каплевидный вырез для одинарной фронтальной камеры.

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти. Кроме того, ожидается выпуск модификации с 6 Гбайт ОЗУ. В качестве программной платформы значится операционная система Android 10.

Прочее предполагаемое оснащение Motorola One Fusion таково: флеш-накопитель вместимостью 64 или 128 Гбайт, аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, многомодульная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором и фронтальная 8-мегапиксельная камера.

Официальная презентация смартфона ожидается в ближайшие недели. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto, смартфон
motorola, moto, смартфон
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