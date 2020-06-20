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Tesla отложила годовое собрание акционеров

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в пятницу вечером в Twitter, что из-за вспышки коронавируса компании придётся отложить ежегодное собрание акционеров, намеченное на 7 июля.

Yuriko Nakao / Bloomberg / Getty Images

Yuriko Nakao / Bloomberg / Getty Images

«Нам придётся отложить годовое собрание акционеров, так как до 7 июля большие собрания не разрешены. Не уверен в новой дате, но, наверное, (это произойдёт) через месяц или около того», — отметил Маск в своём твите.

Tesla находится под давлением со стороны консультационно-представительских фирм Glass Lewis и Institutional Shareholder Services (ISS), которые призывают акционеров голосовать против переизбрания Робин Денхольм (Robyn Denholm) председателем совета директоров производителя электромобилей.

Эти фирмы выразили обеспокоенность по поводу высоких компенсаций Tesla, назначенных директорам, и резкого увеличения количества акций, обещанных руководству компании, включая Илона Маска, с тех пор, как Денхольм была назначена председателем в ноябре 2018 года.

Денхольм заменила Илона Маска на посту председателя совета директоров Tesla после того, как он был вынужден отказаться от этого поста в рамках мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившей его в введении инвесторов в заблуждение твитом о намерении выкупить акции компании по цене $420.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, электромобиль, акционеры
tesla, электромобиль, акционеры
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