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Каждый третий владелец смартфона намерен серьёзно сократить расходы на покупку нового аппарата

Исследование, проведённое компанией Counterpoint Technology Market Research, говорит о том, что объём рынка смартфонов в денежном выражении будет сокращаться.

В частности, опрос показал, что каждый третий нынешний обладатель смартфона при покупке новой модели намерен сократить расходы приблизительно на 20 %. Более того, некоторые респонденты заявили о том, что намерены уменьшить бюджет при покупке следующего смартфона более чем на 30 %.

Данная ситуация объясняется сложным экономическим положением во многих регионах по всему миру. Коронавирус привёл к вынужденному закрытию офисов многих компаний, снижению заработных плат и замедлению темпов развития IT-отрасли.

Исследование также показало, что многие пользователи намерены отложить ранее планировавшуюся покупку нового сотового аппарата до лучших времён.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшие кварталы мировая отрасль смартфонов продолжит сокращаться.

Отметим, что в первом квартале текущего года, по оценкам Gartner, поставки «умных» сотовых аппаратов в годовом исчислении упали на 20,2 % — до 299,1 млн штук. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: смартфон, коронавирус, аналитика, анализ рынка, counterpoint research
смартфон, коронавирус, аналитика, анализ рынка, counterpoint research
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