Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 оснащён 3-дюймовым экраном

Команда Unihertz в ближайшее время планирует организовать краудфандинговую программу по сбору средств на выпуск ультракомпактного смартфона под названием Jelly 2.

Аппарат получит дисплей размером всего 3 дюйма по диагонали. Это примерно вдвое меньше по сравнению с большинством современных смартфонов. Будет применена сенсорная панель с разрешением 854 × 480 точек.

Основой послужит процессор MediaTek Helio P60. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53: и в том, и в другом случае частота достигает 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

В оснащение мини-смартфона войдут 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, 16-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на базе 8-мегапиксельного сенсора. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 2000 мА·ч.

Называются габариты — 95 × 49,4 × 16,5 мм. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10. Говорится о наличии контроллера NFC и тыльного дактилоскопического сканера.

На этапе краудфандинговой программы приобрести новинку можно будет по цене от 129 долларов США.