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Учёные из России создали передовой биоразлагаемый сплав для костных имплантов

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») сообщил о создании инновационного биоразлагаемого сплава для костных имплантов, используемых при переломах, остеопорозе и миеломе.

Иллюстрации НИТУ «МИСиС»

Иллюстрации НИТУ «МИСиС»

Речь идёт о материале, который постепенно растворяется и замещается тканями организма. Это позволяет минимизировать вызванное имплантом воспаление окружающей ткани и устраняет необходимость в операции по удалению инородного тела.

Предложенный сплав выполнен на основе магния, галлия и цинка. В разработке этого материала, помимо российских учёных, принимали участие исследователи из Университета Западной Австралии.

Сплав может применяться для остеосинтеза в случаях, когда дополнительно требуется терапия заболеваний, связанных с разрушением и снижением прочности кости.

«Имплантат из него может стать безопасным для пациента временным "каркасом" для замещения поврежденной кости, и по мере нарастания костной ткани, которое стимулирует сам материал имплантата, "раствориться" организмом», — говорится в публикации НИТУ «МИСиС».

Новая разработка имеет и ещё одно достоинство. Сплав обладает низкой скоростью биокоррозии, а поэтому не разлагается слишком быстро в среде организма. Плюс к этому материал обладает антибактериальным действием, что особенно важно в имплантологии.

Сейчас учёные завершают цикл лабораторных экспериментов и готовятся к доклиническому этапу исследований. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, российская наука и промышленность,
Теги: наука, медицина, сплав, кость, имплантанты
наука, медицина, сплав, кость, имплантанты
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