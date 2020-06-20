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Задержка с 10-нм техпроцессом подорвала уверенность Apple в Intel

Ещё один крупный медийный источник выражает уверенность в намерениях Apple объявить в грядущий понедельник о переводе части персональных компьютеров семейства Mac на использование процессоров собственной разработки. Утверждается, что имидж Intel был подпорчен не только дефицитом процессоров, но и задержкой с переходом на 10 нм.

Источник изображения: The New York Times

Источник изображения: The New York Times

Соответствующую информацию вслед за Bloomberg опубликовало и издание The New York Times, ссылаясь сразу на пятерых людей, посвящённых в планы Apple. Компания, по их сведениям, несколько лет вела разработку собственных процессоров для применения в персональных компьютерах, и грядущую конференцию WWDC использует для соответствующего заявления.

Американское издание также сообщает со ссылкой на троих собеседников, что задержка Intel с переходом на 10-нм технологию производства процессоров послужила одним из толчков, усиливших уверенность Apple в необходимости отказаться от использования процессоров Intel в ряде изделий. Разразившийся позже дефицит процессоров Intel только укрепил это убеждение. Apple перестала рассматривать Intel в качестве надёжного партнёра. Текущий этап сотрудничества компаний, напомним, ведёт свою историю с 2005 года.

Эксперты Evercore спешат заявить, что перевод части ноутбуков Apple на процессоры собственной разработки не особо навредит Intel, поскольку ей придётся пожертвовать лишь несколькими процентами выручки. Другое дело, что репутационный ущерб окажется выше. Примеру Apple могут последовать и другие клиенты Intel. Даже если они не решатся разрабатывать собственные процессоры, то альтернатива в виде процессоров AMD будет им доступна. Для самой Apple основные сложности в миграции на собственные процессоры, которые должны использовать ARM-совместимую архитектуру, заключаются в необходимости обеспечить адекватную производительность в профессиональных приложениях для работы с графикой и видео. Нельзя исключать, что в этом сегменте настольного рынка Apple ещё долго будет зависеть от процессоров Intel или AMD.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, компьютеры и ноутбуки Apple, слухи,
Теги: apple, intel, macbook, процессоры
apple, intel, macbook, процессоры
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