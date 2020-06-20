Европейские ВМС готовятся противостоять новым угрозам, включая хакеров, рои БПЛА и гиперзвуковые ракеты

Вооружение стремительно «умнеет», что вынуждает подтягивать оборону. Умные ракеты и снаряды, взлом систем управления, рои дронов ― эти и многие другие виды атаки словно сошли со страниц научно-фантастических книг. Впрочем, почему словно? Это уже не фантастика, хотя на массовое явление пока ещё не тянет. Но это лишь вопрос времени, на что военные ведомства вынуждены реагировать соответствующим образом.

Как сообщает сайт Naval News, Европейский Союз объявил о финансировании двух перспективных проектов в области повышения обороноспособности военно-морских сил. Это проекты DECISMAR и SEA Defense, стоимостью 7,8 млн и 15,8 млн евро соответственно. На реализацию проекта DECISMAR отводится 42 месяца (3,5 года), а проекта SEA Defense ― 30 месяцев (2,5 года). Первый проект предполагает создание готового инструмента для улучшения наблюдения за морским пространством, а второй ― это создание дорожной карты по разработке наиболее перспективных технологий для ВМС. Тем самым речь идёт о разработках, которые даже на уровне прототипов должны появиться на рубеже двадцатых-тридцатых годов XXI века.

Проект DECISMAR предусматривает создание набора инструментов поддержки принятия решений (DSTx). Это должна быть кибербезопасная интегрированная ИТ-среда для динамической и интерактивной помощи при проведении технико-экономических обоснований в рамках проекта PESCO «Модернизация морского наблюдения». В проекте будут заняты 12 компаний из семи стран: Болгарии, Кипра, Франции, Греции, Ирландии, Италии и Испании.

Проект SEA Defense подберёт и предоставит технико-экономические обоснования технологиям, которые лягут в основу европейских ВМС не очень отдалённого будущего. В частности, исследования рассмотрят вопросы снижения вероятности обнаружения, повышения живучести против современных надводных и подводных угроз, включая высокоскоростные и «роящиеся» угрозы, снижение перемещения судов, улучшение производства и хранения электроэнергии, способность работать в экстремальных климатических условиях, уменьшение размеров надводного профиля, увеличение автономности и автоматизации.

Для каждой области будет представлено современное состояние разработок и будет оценено влияние реализации (интеграции) технологий на возможности кораблей, бюджет и интерфейсы (модульность). Также будут предоставлены рекомендации для реализации инноваций, готовых для военно-морских платформ следующего поколения, начиная с их разработки или в течение всего срока их службы. В проекте SEA Defense участвуют двенадцать компаний из восьми стран, в том числе большинство известных европейских кораблестроителей: Damen, Fincantieri, Naval Group, Navantia, Saab, TKMS, Odense, Lurssen.