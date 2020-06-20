На космодроме Куру устраняют последствия утечки топлива из разгонного блока «Фрегат»

Стало известно о том, что в настоящее время российские специалисты ликвидируют последствия утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат», который находится на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Роскосмос».

«Это достаточно длительная процедура, но после неё появится возможность определить пути устранения проблемы», — прокомментировал данный вопрос представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Напомним, 21 мая в месте хранения разгонного блока «Фрегат» сработала система обнаружения паров окислителя, являющегося токсичным тетраоксидом азота. В начале этого месяца на космодром Куру были доставлены российские специалисты, которые осуществили осмотр разгонного блока и определили объём необходимых работ, которые позволят устранить последствия утечки.

Неисправность была обнаружена в разгонном блоке «Фрегат», который планировалось использовать вместе с ракетой-носителем «Союз-СТ-А» для запуска в космос спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Запуск аппарата был запланирован на март этого года, но был отложен из-за проблем с тем же разгонным блоком, который в итоге решили заменить запасным. В середине марта работа космодрома Куру была приостановлена из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск Falcon Eye-2 был отложен до октября. Из-за переноса пуска российским специалистам пришлось слить топливо из «Фрегата», после чего они вернулись в Россию.

Напомним, с 2011 года с площадки космодрома Куру было проведено 23 пуска российских ракет-носителей «Союз», во время одного из которых в 2014 году европейские навигационные спутники Galileo были доставлены на нерасчётную орбиту.