Китайцы вошли в союз с японцами для разработки печатных OLED-дисплеев

Китайская компания TCL Technology Group объявила о стратегическом приобретении части акций компании JOLED, японского производителя OLED-экранов методом струйной печати. Цена вопроса ― 30 млрд иен ($280 млн). За эту сумму дочка TCL, компания China Star Optoelectronics Technology (CSOT), получит 10,76 % акций JOLED и технологии печатного производства OLED.

Передача китайскому производителю самых передовых в мире технологий печатного производства дисплеев OLED носит завуалированный характер. Формально компании CSOT и JOLED заключили партнёрское соглашение о совместной разработке соответствующих технологий. Но мы понимаем, что у созданной около четырёх лет назад China Star Optoelectronics с технологиями печатного производства OLED скорее пусто, чем густо, тогда как JOLED ― это десятилетия концентрации профильных знаний и опыта Sony и Panasonic (JOLED создана в 2014 году на основе подразделений этих компаний).

В то же время надо сказать, что самостоятельное плавание JOLED не задалось, хотя она первой начала впускать печатные OLED и даже модернизировала завод в Японии для массового производства OLED по печатным технологиям. Как и масса других крупных и не очень больших японских компаний JOLED испытывает финансовые трудности в последнее десятилетие. И объём этих трудностей таков, что японцы готовы изменить своему менталитету и пойти на поклон даже к китайцам. Ранее на это решилась Sharp, продав контроль над компанией тайваньской Foxconn, едва не ступила на эту дорожку компания Japan Display, но всё же пошла по ней JOLED.