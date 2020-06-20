Из тени вышел ещё один разработчик электрических аэротакси: представлен дизайн и информация об аккумуляторах

По данным источников, молодая компания Archer показала уникальный дизайн электросамолёта с вертикальными взлётом и посадкой. От прочих новичков на зарождающемся рынке аэротакси компанию Archer отличает опытный состав проектировщиков, имеющих за плечами не один год разработки подобных решений в других компаниях.

Аэротакси Archer представляет собой самолётный планер с шестью тяговыми электродвигателями. За вертикальный полёт отвечают шесть других электродвигателей, которые на представленном изображении не видны (встроены в крылья). Заявленная скорость горизонтального полёта будет достигать 240 км/ч.

Подробно разработчик рассказал только о разделении блока 143-кВт·ч литиево-ионного аккумулятора по задачам. Так, часть блока мощностью 26 кВт·ч работает на взлёт, посадку и зависание аппарата, блок на 80 кВт·ч отвечает за горизонтальный (круизный) полёт, а 37-кВт·ч блок является аварийным с запасом полёта на дальность до 96 км.

Добавим, блок батарей весит порядка 30 % от веса планера. На борт аэротакси смогут подняться четыре человека.

Возвращаясь к команде проектировщиков, отметим, что костяк компании ― это бывшие инженеры из закрытого в этом году проекта Airbus Vahana и компаний Wisk Aero и Joby Aviation. Компания Archer открыла офис возле аэропорта Пало-Альто в Кремниевой долине. Демонстрационная модель аэротакси в масштабе 80 % должна взлететь в небо не позже следующего года.