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BMW и Mercedes объявили о прекращении сотрудничества в сфере разработки технологий автономного вождения

Около года назад BMW и Mercedes-Benz заключили партнёрское соглашение, в рамках которого компании планировали осуществлять совместную разработку технологий автономного вождения. Теперь же было объявлено о прекращении сотрудничества в данном направлении, а сами компании назвали это решение «взаимным и дружественным» и не исключили того, что в будущем совместная работа в данном направлении может быть возобновлена.

Вероятно, план BMW и Mercedes был слишком амбициозен. Когда в июле прошлого года компании объявили о сотрудничестве, было сказано о намерении начать продажу автомобилей четвёртого уровня автоматизации к 2024 году. Прекращение партнёрства может означать, что на начальном этапе сотрудничества компании неверно оценили сроки, за которые реально внедрить соответствующие технологии и начать серийное производство автономных транспортных средств. В официальном заявлении сказано, что решение о прекращении совместной работы в данном направлении было принято из-за слишком высоких затрат, которые необходимы для создания полноценной технологической платформы, а также не слишком благоприятных экономических условий, которые сложились в мире к настоящему моменту.   

Несмотря на прекращение совместной работы в сфере автономных транспортных средств, BMW и Mercedes продолжат оставаться партнёрами в других областях. Кроме того, в случае улучшения глобальной экономической ситуации и появления очевидных перспектив развития технологий автономного управления, компании могут вернуться к совместной работе в будущем.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: bmw, mercedes-benz, автономные машины
bmw, mercedes-benz, автономные машины
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