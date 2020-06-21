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Подтверждено наличие мощного аккумулятора в планшете Samsung Galaxy Tab S7+

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7+, анонс которого ожидается в первых числах августа вместе со смартфонами семейства Galaxy Note 20, показался сразу на двух сертификационных сайтах, о чём сообщают интернет-источники.

В частности, говорится о сертификации TÜV Rheinland — это один из наиболее уважаемых институтов стандартизации в мире, который разработал целый ряд специальных тестов, измеряющих уровень излучения синего света и частоту мерцания дисплеев. Кроме того, гаджет замечен в базе ведомства по безопасности Кореи (Safety Korea).

В обоих случаях говорится о наличии мощной аккумуляторной батареи ёмкостью около 10 000 мА·ч. Слухи об использовании такого источника питания ходили и ранее, а теперь они полностью подтвердились.

Известно, что планшет Galaxy Tab S7+ получит дисплей с диагональю 12,4 дюйма. Кроме того, будет анонсирован 11-дюймовый вариант под названием Galaxy Tab S7. Обе новинки смогут похвастаться частотой обновления 120 Гц.

Основой планшетов послужит процессор Qualcomm Snapdragon 865, функционирующий в тандеме с модемом 5G. Ранее говорилось о наличии качественной аудиосистемы AKG, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Старшая версия получит двойную тыльную камеру и сканер отпечатков пальцев в области дисплея. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: samsung, galaxy, galaxy tab, планшет, планшетный компьютер
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