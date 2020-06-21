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Назначен главный конструктор по разработке пилотируемого корабля «Орёл»

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о назначении главного конструктора по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения — аппарата «Орёл», который ранее был известен под именем «Федерация».

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Напомним, что корабль проектируется с целью доставки людей и грузов к Луне и на околоземные орбитальные станции. При разработке аппарата применяются инновационные технические решения, а также современные системы и агрегаты.

Итак, сообщается, что исполняющий обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Роскосмоса) Игорь Озар назначил главным конструктором по программе «Орёл» Игоря Хамица.

Господин Хамиц родился в 1964 году. После окончания Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе в 1988 году он начал работу в РКК «Энергия». С 2007 года руководил Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем.

«За время работы на предприятии он обеспечивал проектирование Международной космической станции и стыковочно-грузового модуля. Непосредственно участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей "Звезда" и "Пирс" российского сегмента МКС», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Добавим, что первый испытательный запуск «Орла» намечен на 2023 год. Беспилотный полёт к Международной космической станции должен состояться в 2024-м, а пилотируемый полёт к орбитальному комплексу — в 2025-м. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: орел, корабль, космос, наука, россия
орел, корабль, космос, наука, россия
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