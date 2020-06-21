Huawei получит право построить в окрестностях Кембриджа исследовательский центр

На этапе планирования развитие британских сетей поколения 5G в значительной степени зависело от использования оборудования Huawei, но под давлением американских властей вовлечённость китайской компании в проекты пришлось уменьшить. Это не помешает Huawei, как сообщают СМИ, получить разрешение на строительство в Великобритании исследовательского центра.

На следующей неделе, как отмечает The Sunday Times, китайскому гиганту должно быть выдано разрешение на строительство исследовательского центра в окрестностях Кембриджа. На соответствующие нужды Huawei намеревается потратить почти $500 млн, профильным для центра видом деятельности станет разработка микроэлектронных компонентов, используемых в сетях широкополосного доступа. Муниципальные власти готовы выдать положительное заключение по проекту строительства данного центра.

На этой неделе, как добавляет Reuters, представители Национального центра кибербезопасности Великобритании рекомендовали местным операторам связи создать достаточный запас комплектующих марки Huawei для обеспечения бесперебойной работы сетей связи, выразив озабоченность возможными перебоями с их поставками в будущем из-за усиления санкций США. Напомним, что с середины мая TSMC запрещено принимать новые заказы на производство процессоров HiSilicon, а с середины сентября прекратятся поставки данного вида продукции. Всё это вызывает оправданные опасения тех клиентов, кто уже располагает парком оборудования, использующего компоненты Huawei.