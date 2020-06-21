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Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новую беспроводную мышь. Информация о манипуляторе с кодовым обозначением XASB01ME появилась на сайте организации Bluetooth SIG.

Reuters

Reuters

Известно, что новинка несёт на борту оптический сенсор с разрешающей способностью 4000 DPI (точек на дюйм). Кроме того, упомянуто четырёхнаправленное колесо прокрутки.

На коммерческий рынок мышь выйдет под названием Mi Smart Mouse. Её главной особенностью станет функция голосового ввода. Очевидно, пользователи смогут таким способом вводить текст и отдавать команды.

Говорится о поддержке беспроводной связи Bluetooth 5.0. Наблюдатели также полагают, что устройство сможет обмениваться данными через соединение Wi-Fi. Питание обеспечит аккумуляторная батарея.

Прочая информация о характеристиках манипулятора пока отсутствует. Сертификация Bluetooth SIG означает, что официальная презентация новинки может состояться в ближайшее время. 

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: xiaomi, мышь, голосовое управление, голосовой ввод
xiaomi, мышь, голосовое управление, голосовой ввод
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