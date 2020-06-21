Samsung выпустит недорогой смартфон Galaxy M01s на платформе MediaTek Helio

В базе Бюро стандартизации Индии (BIS) появились сведения о новом недорогом смартфоне Samsung — аппарате, который, как ожидается, выйдет на коммерческий рынок под именем Galaxy M01s.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением SM-M017F/DS. Основой модели, по слухам, послужит процессор MediaTek Helio P22. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE.

Известно, что в оснащение аппарата войдут 3 Гбайт оперативной памяти и адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц. Цена смартфона, вероятнее всего, окажется на уровне 100 долларов США.

Кроме того, сертификацию в BIS прошли «умные» наручные часы Galaxy Watch 3, что говорит об их приближающемся анонсе. Гаджет выйдет в версиях размером 41 и 45 мм. Обе получат 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт, а также опциональную поддержку 4G/LTE в дополнение к Wi-Fi.

Часы будут выполнены в соответствии со стандартами MIL-STD-810G и IP68, что означает повышенную прочность, защиту от влаги и пыли. Датчики в числе прочего позволят измерять уровень артериального давления и регистрировать электрокардиограмму.