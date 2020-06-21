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Honor готовит новый смартфон с 90-Гц дисплеем и модель с экраном 720p

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародовал информацию о двух новых смартфонах Huawei Honor: аппараты имеют кодовые обозначения MXW-AN00 и ASK-AL20.

Первая из названных моделей — это довольно производительное устройство с поддержкой 5G. В качестве основы значится процессор MediaTek Dimensity 800: чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц и модем 5G. Объём оперативной памяти достигает 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64, 128 и 256 Гбайт.

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем формата Full HD+ (2400 × 1080 точек) с частотой обновления 90 Гц. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3900 мА·ч. Во фронтальной части установлена 16-мегапиксельная камера, в тыльной — многомодульная камера с датчиками на 48, 8 и 2 млн пикселей.

Что касается модели ASK-AL20, то это относительно недорогой аппарат с восьмиядерным 2-ГГц процессором и 6,39-дюймовым дисплеем формата 720р (1560 × 720 точек). Применён аккумулятор на 3900 мА·ч.

Смартфон будет доступен в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем на 64 и 128 Гбайт. Спереди расположена 8-мегапиксельная камера, сзади — тройная камера в конфигурации 48+8+2 млн пикселей. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: honor, huawei, смартфон
honor, huawei, смартфон
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