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Смартфон Motorola Edge Lite получит 6,7"-дисплей Full HD+ и квадрокамеру

Не так давно сообщалось, что к выпуску готовится смартфон Motorola Edge Lite, поддерживающий работу в сотовых сетях 5G. И вот теперь интернет-источники обнародовали подробные технические характеристики этого аппарата среднего уровня.

Здесь и ниже смартфон Motorola Edge

Здесь и ниже смартфон Motorola Edge

Известно, что новинка получит 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2520 × 1080 точек (формат Full HD+), частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR. Говорится о наличии двойной фронтальной камеры на основе сенсоров с 8 и 2 млн пикселей, которая расположится в продолговатом отверстии в экране.

В тыльной части корпуса будет установлена четверная камера со следующей конфигурацией: 48-мегапиксельный основной сенсор, а также датчики на 16, 8 и 5 млн пикселей.

В основу ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 765G с восемью ядрами Kryo 475, графическим ускорителем Adreno 620 и модемом X52 5G. Объём оперативной памяти LPDDR4X составит 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 — 64 или 128 Гбайт.

Среди прочего упомянуты экранный дактилоскопический сканер, аккумуляторная батарея ёмкостью 4800 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки TurboPower, контроллер NFC, система Dual SIM, симметричный порт USB Type-C. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 10. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto, смартфон
motorola, moto, смартфон
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