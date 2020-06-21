В настольном варианте AMD Renoir сможет предложить поддержку PCI Express x16 для видеокарты

С каждым днём приближается предполагаемый анонс настольных версий гибридных процессоров AMD Renoir. Исследователи фотографий кристалла этих процессоров сделали предположение, что вместо PCI Express x8 для связи с видеокартой они смогут использовать полноценный интерфейс PCI Express x16.

Уже пару лет гибридные процессоры AMD предлагают для обмена данными с дискретной видеокартой использовать интерфейс PCI Express 3.0 x8. В мобильном сегменте это позволяет несколько снизить уровень энергопотребления, и у целевой потребительской аудитории существенного количества негативных эмоций это ограничение давно не вызывает.

Известный своими изысканиями в части компоновки микропроцессорной техники энтузиаст Nemez со страниц Twitter поведал, что на опубликованном недавно соратником изображении кристалла гибридных процессоров AMD Renoir он разглядел достаточное количество каналов PCI Express 3.0 для реализации обмена данными с видеокартой по интерфейсу PCI Express x16. Во всяком случае, если не считать зарезервированных под нужды SATA четырёх линий PCI Express 3.0, на кристалле проглядываются функциональные блоки, обеспечивающие поддержку ещё двадцати линий PCI Express 3.0.

Четыре линии будут задействованы для связи с набором системной логики, а на нужды обмена данными с видеокартой можно выделить оставшиеся шестнадцать. Возможно, в настольном варианте применения Renoir это изменение как-то себя проявит с лучшей стороны, хотя представители AMD не раз отмечали, что в типовых конфигурациях на основе гибридных процессоров пропускной способности PCI Express 3.0 x8 вполне достаточно для работы с дискретной графикой.

Пока о наличии соответствующей технической возможности приходится говорить только на уровне предположений, но после анонса тайное неизбежно станет явным. Процессоры Renoir не поддерживают PCI Express 4.0, но производители материнских плат уже заявляют для них поддержку PCI Express 3.0 x16, что косвенным образом подтверждает справедливость высказанных выше догадок.