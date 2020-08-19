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Microsoft представила единый стиль программного интерфейса Xbox для ПК, мобильных устройств и консолей

Корпорация Microsoft представила новый интерфейс Xbox, стиль которого будет единым на всех платформах, в частности, ПК, Xbox One, Xbox Series X и мобильных устройствах.

Главной целью нового интерфейса Xbox является скорость, интуитивность и визуальная привлекательность. Он станет доступен пользователям ПК (приложение Xbox Game Pass), мобильных устройств и консолей Xbox One и Xbox Series X. Microsoft выделяет в интерфейсе более читабельный текст, понятные с первого взгляда элементы меню и плавные переходы. Обновление включает в себя изменение форм плиток, шрифтов, стиль иллюстрации и многое другое.

Также Microsoft рассказала, что с новым интерфейсом главный экран будет загружаться на 50 % быстрее при запуске Xbox, и почти на 30 % быстрее, когда вы сворачиваете игру. Кроме этого, он будет использовать на 40 % меньше памяти, чем требовалось раньше.

Помимо этого корпорация рассказала, что в разработке находится новое мобильное приложение Xbox. Оно позволит легко делиться с друзьями скриншотами и роликами через социальные сети по вашему выбору, быстро отправлять сообщения и организовывать групповые чаты. Разработчик также объединил уведомления, которые будут отражать активность на мобильных устройствах, ПК и консолях.

Ранее в этом месяце Microsoft представила на консоли новый Microsoft Store, переработанный с учётом отзывов пользователей. Он загружается около двух секунд, а обновлённая навигация позволяет быстрее и проще находить то, что нужно.

Новый интерфейс Xbox станет доступным для всех в ноябре этого года одновременно с запуском Xbox Series X в продажу. 

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Рубрики: Новости Software, игры, программное обеспечение, ПК, Приложения для Android, Приложения для iOS, Xbox,
Теги: xbox, microsoft, xbox one, xbox series x
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