Издатель Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 уволил двух ключевых сотрудников проекта

Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs объявили о том, что ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода (Brian Mitsoda) и креативный директор Каай Клуни (Ka’ai Cluney) больше не являются частью команды Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Как сам Мицода рассказал изданию Rock Paper Shotgun, он был уволен внезапно: «Это стало шоком для меня». Бывший сотрудник был ведущим сценаристом оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines в студии Troika Games. Его присутствие в команде второй игры придавало проекту авторитета. Так, например, в трейлерах и на мероприятиях часто всплывало его имя как часть маркетинговой кампании Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

В общении с Rock Paper Shotgun Брайан Мицода рассказал, что невероятно разочарован ситуацией. По его словам, он был вовлечён в проект с самого начала и отвечал за повествование: «Мне никогда не приходилось думать, что я не преуспел [в достижении целей разработки]». Мицода также сказал, что маркетинг Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 был чрезвычайно сложным и требовал умственных и физических усилий.

В заявлении Paradox Interactive говорится, что шаг был совместным решением, принятым руководством Hardsuit Labs и Paradox Interactive.

«Мы ценим вклад Брайана и Каая, которые сыграли важную роль в создании сюжетной линии и мрачного тона игры, а также помогли гарантировать, что мы станем настоящим преемником культовой Bloodlines. Мы желаем им обоим всего наилучшего в их будущих начинаниях», — гласит заявление.

Кроме того, в качестве креативного консультанта к проекту присоединился Александр Мандрика (Alexandre Mandryka). Он возьмёт на себя обязанности креативного директора и поможет завершить игру. Мандрика работает в индустрии более 20 лет, за его плечами франшизы Assassin’s Creed, Warhammer 40,000 и Far Cry.

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 откладывался уже несколько раз. Последний перенос был объявлен на прошлой неделе — теперь выход игры состоится только в 2021 году. В заявлении Paradox Interactive упоминались «организационные изменения», о которых компания скоро объявит. Предположительно, это они и есть.

Проект поступит в продажу на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X и PlayStation 5.