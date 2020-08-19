3DNewsНовости SoftwarePlayStationИздатель Vampire: The Masquerade – Blood...
Новости Software

Издатель Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 уволил двух ключевых сотрудников проекта

Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs объявили о том, что ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода (Brian Mitsoda) и креативный директор Каай Клуни (Ka’ai Cluney) больше не являются частью команды Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Как сам Мицода рассказал изданию Rock Paper Shotgun, он был уволен внезапно: «Это стало шоком для меня». Бывший сотрудник был ведущим сценаристом оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines в студии Troika Games. Его присутствие в команде второй игры придавало проекту авторитета. Так, например, в трейлерах и на мероприятиях часто всплывало его имя как часть маркетинговой кампании Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

В общении с Rock Paper Shotgun Брайан Мицода рассказал, что невероятно разочарован ситуацией. По его словам, он был вовлечён в проект с самого начала и отвечал за повествование: «Мне никогда не приходилось думать, что я не преуспел [в достижении целей разработки]». Мицода также сказал, что маркетинг Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 был чрезвычайно сложным и требовал умственных и физических усилий.

В заявлении Paradox Interactive говорится, что шаг был совместным решением, принятым руководством Hardsuit Labs и Paradox Interactive.

«Мы ценим вклад Брайана и Каая, которые сыграли важную роль в создании сюжетной линии и мрачного тона игры, а также помогли гарантировать, что мы станем настоящим преемником культовой Bloodlines. Мы желаем им обоим всего наилучшего в их будущих начинаниях», — гласит заявление.

Кроме того, в качестве креативного консультанта к проекту присоединился Александр Мандрика (Alexandre Mandryka). Он возьмёт на себя обязанности креативного директора и поможет завершить игру. Мандрика работает в индустрии более 20 лет, за его плечами франшизы Assassin’s Creed, Warhammer 40,000 и Far Cry.

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 откладывался уже несколько раз. Последний перенос был объявлен на прошлой неделе — теперь выход игры состоится только в 2021 году. В заявлении Paradox Interactive упоминались «организационные изменения», о которых компания скоро объявит. Предположительно, это они и есть.

Проект поступит в продажу на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X и PlayStation 5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Мир, в котором можно почувствовать больше»: в Сеть просочилась телевизионная реклама PlayStation 5
Опубликованы кадры отменённой Astropede — игры во вселенной Sonic the Hedgehog
Видео: первый геймплей The Battle for Middle-earth: Reforged — фанатского ремейка стратегии на Unreal Engine 4
Нил Дракманн озвучил персонажа в The Last of Us Part II, но никому об этом не сказал
Проблемы с балансом: в CoD: Warzone нашли оружие, которое при должной модернизации убивает с одного выстрела
Хакеры к взлёту готовы: Microsoft Flight Simulator взломали в день релиза
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, paradox interactive, hardsuit labs, ролевой экшен
vampire: the masquerade — bloodlines 2, paradox interactive, hardsuit labs, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 8 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 12 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 13 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 10 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 11 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 11 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 13 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 13 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.
Южнокорейские производители нарастили производство памяти на 22 % во втором квартале 14 ч.