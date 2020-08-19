Авторы музыкального экшена No Straight Roads показали кадры версии для Nintendo Switch

Компания Sold Out и студия Metronomik опубликовали трейлер игрового процесса музыкального приключенческого экшена No Straight Roads на Nintendo Switch.

В No Straight Roads вам предстоит возглавить музыкальную революцию против EDM-империи. Участники инди-группы Mayday и Zuke получили отказ на прослушивании для вступления в No Straight Roads. После этого герои раскрывают зловещие намерения империи и отправляются на спасение Винил-Сити от упадка.

В роли Mayday и Zuke вам предстоит атаковать, прыгать и перемещаться в сражениях с противниками. Всё это происходит в такт музыке. Каждый из главных героев обладает своим музыкальным оружием и приёмами. Чтобы преуспеть, вам нужно будет овладеть силой музыки развивать способности и мгновенно переключаться между роком и электронной музыкой. No Straight Roads предложит восемь уровней в духе различных музыкальных жанров, гигантских боссов с уникальными характеристиками и энергичный саундтрек.

No Straight Roads выйдет на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch 25 августа.