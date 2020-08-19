В следующем месяце состоится долгожданная премьера серийной версии электрического седана премиум-класса Lucid Air, который, как обещает компания, будет лидером среди электромобилей по запасу хода. Но стартап уже полным ходом работает над своим следующим электромобилем, прототип которого был недавно замечен на дорогах Калифорнии.

Один из пользователей форума Lucid Motors опубликовал фото прототипа будущего электрического кроссовера компании, попавшего в кадр вместе с готовящимся к анонсу седаном Air.

Похоже, что Lucid снимала рекламный видеоролик, в котором намекает на возможную презентацию кроссовера вместе с Air на мероприятии 9 сентября.

К сожалению, по этим снимкам сложно сложить впечатление о будущем электрическом кроссовере Lucid. Ресурс Electrek не исключает возможность того, что он будет представлен вместе с вместе с Air девятого сентября.

Lucid Motors одно время испытывала финансовые трудности, из-за чего пришлось отложить анонс Lucid Air. Однако, получив поддержку Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии, стартап построил достаточно большой завод в Аризоне, которому вполне по силам выполнение нескольких автомобильных программ.