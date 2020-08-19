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Внутренности смартфона-книжки Microsoft Surface Duo показались на фото

Компания Microsoft начала предварительные продажи своего смартфона-книжки Surface Duo стоимостью $1400. Новинка не из дешёвых. Однако она оснащена двумя экранами и обладает складной конструкцией. Журналистам издания CNET удалось получить в свои руки смартфон и взглянуть на то, что же находится у него внутри.

Microsoft Surface Duo нельзя назвать складным смартфон в современном понимании этого термина. Это не Motorola Razr и не Galaxy Z Fold или Flip, которые используют один большой гнущийся экран. В своём устройстве Microsoft постаралась отказаться от всех сложностей, которые связаны с созданием ранее озвученных устройств. Как оказалось, складной механизм у новинки вполне стандартный и используется во многих других складывающихся устройствах, например, в тех же ноутбуках.

Кроме того, компания решила использовать в качестве основы уже зарекомендовавшие своей надёжностью компоненты. Например, тот же чипсет Snapdragon 855. Его можно было встретить в составе флагманских мобильных устройств прошлого года. Тем не менее, без дополнительных функций и особенностей также не обошлось. Например, устройство поддерживает фирменное цифровое перо Surface Pen и оборудовано двумя батареями. Сам чипсет оптимизировали для работы с двумя экранами.

На изображении выше можно увидеть аккумуляторы новинки. Батарея большей ёмкости расположена в левой части устройства, а та, что поменьше — в правой. Специальный контроллер питания отвечает за то, чтобы оба аккумулятора разряжались и заряжались одновременно. Общая ёмкость ячеек составляет 3577 мА·ч.

Уникальная особенность Surface Duo заключается не только в его аппаратных, но также и программных возможностях. Наличие двух 5,6-дюймовых OLED-экранов с соотношением сторон 4:3 у каждого позволяют работать сразу в нескольких приложениях. Перетаскивать данные из таких программ, как Word, OneNote, Outlook и других приложения пакета Microsoft 365 с одного экрана Surface Duo на другой также легко, как и на платформе Windows. Только в отличие от ПК и ноутбуков, Surface Duo работает под управлением операционной системы Android.

Ещё одна новая функция, которая также поможет сделать устройство более универсальным и полезным в работе, — возможность подключения к полноценному окружению Windows 10 в облаке через Windows Virtual Desktop. То есть Microsoft пытается представить Surface Duo в качестве своеобразной карманной замены ноутбука.

К слову, одним программным пакетом Office от самой Microsoft дело не ограничится. Как указывают источники, Google также работает над адаптацией своих приложений под возможности мультизадачности Surface Duo. Кроме того, Microsoft собирается предоставлять сторонним разработчикам свои API, чтобы те также смогли адаптировать свои приложения под новый формат.

Использование старого, но тем не менее всё ещё актуального чипсета Snapdragon 855 означает отсутствие поддержки стандарта беспроводных сетей пятого поколения (5G). Здесь также нет поддержки современного стандарта Wi-Fi 6. По словам разработчика продуктов Surface Павана Давалури (Pavan Davaluri), их внедрению помешали текущие возможности технологий производства батарей для гаджетов такого форм-фактора и толщины. Напомним, что толщина каждой половинки Surface Duo составляет всего 4,8 мм.

Использование более современного, мощного, а следовательно, и потенциально более горячего чипсета, а также дополнительных беспроводных модемов могло бы создать некоторые сложности с охлаждением устройства, а также неизбежно привело бы к увеличению его толщины. По словам инженера, фундаментальные наработки, которые позволят обойти эти ограничения уже ведутся в компании, но воплотятся они уже в будущих устройствах Microsoft.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: microsoft, microsoft surface, surface duo, смартфон
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