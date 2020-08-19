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Apple стала первой американской компанией с капитализацией выше $2 триллионов

Рыночная стоимость компании Apple превысила $2 триллиона. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Это первая американская компания, которая достигла подобных показателей.

Mark Lennihan, AP Photo

Mark Lennihan, AP Photo

Как пишет «Коммерсантъ», утром 19 августа акции компании выросли до $468,4 за штуку. В результате, за 2020 год их стоимость увеличилась на 57 %. Успех компании частично связывают со вспышкой COVID-19. Это объясняется тем, что за время пандемии выросла цена всех IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Facebook и других.

Стоит отметить, что это не единственная компания, достигшая отметки в $2 триллиона. В декабре 2019 года её опередила нефтяная компания Saudi Aramco, но с тех пор её капитализация сократилась.

Напомним, что в середине августа аналитик Джо Проссер назвал дату презентации и старта продаж новых iPhone. По его данным, мероприятие по запуску iPhone 12 и iPhone 12 Pro состоится 12 октября, а первые устройства пользователи смогут получить уже 19 числа.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: apple
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