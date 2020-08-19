Apple стала первой американской компанией с капитализацией выше $2 триллионов

Рыночная стоимость компании Apple превысила $2 триллиона. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Это первая американская компания, которая достигла подобных показателей.

Как пишет «Коммерсантъ», утром 19 августа акции компании выросли до $468,4 за штуку. В результате, за 2020 год их стоимость увеличилась на 57 %. Успех компании частично связывают со вспышкой COVID-19. Это объясняется тем, что за время пандемии выросла цена всех IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Facebook и других.

Стоит отметить, что это не единственная компания, достигшая отметки в $2 триллиона. В декабре 2019 года её опередила нефтяная компания Saudi Aramco, но с тех пор её капитализация сократилась.

Напомним, что в середине августа аналитик Джо Проссер назвал дату презентации и старта продаж новых iPhone. По его данным, мероприятие по запуску iPhone 12 и iPhone 12 Pro состоится 12 октября, а первые устройства пользователи смогут получить уже 19 числа.